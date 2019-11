Gli allenamenti in casa per il pugile perfetto

L’entusiasmo per il pugilato è alle stelle dopo l’emozionante convocazione dei giovani boxeur laziali nella squadra degli azzurri per la partecipazione ai Campionati Europei Schoolboy e Schoolgirl dell’European Boxing Confederation (EUBC), che si sono tenuti tra il 4 e l’11 agosto 2019 in Georgia.

Uno sport che richiede molti sacrifici, ma che dà anche tante soddisfazioni. E non solo per i nostri giovani atleti. La box, infatti, è una disciplina sempre più diffusa, tanto che quasi in tutte le palestre è ormai possibile trovare corsi di pugilato in tutte le sue declinazioni: dalla kick-boxing alla fit boxe, fino alle tecniche di autodifesa. Ognuno può così trovare la soluzione più adatta a se stesso, al proprio livello di allenamento e ai propri interessi. Senza rinunciare al divertimento.

Sempre più diffusa è anche la tendenza a portare il workout dentro la propria casa, che può diventare una palestra perfetta per coloro che sognano di diventare dei pugili perfetti. Con qualche piccolo accorgimento, infatti, è possibile ricreare un ambiente ideale per l’allenamento. Basteranno un sacco da boxe, dei guantoni, delle bande elastiche, una corda, dei pesi e un tappetino.

La varietà degli esercizi che si possono fare è piuttosto ampia. Si può dividere l’allenamento in base alla parte del corpo che si vuole mettere sotto sforzo. Ad esempio, gli esercizi per il sistema cardiovascolare sono ottimi nella boxe e possono essere svolti tranquillamente a casa. Via libera, quindi, al salto della corda, diffusissimo tra i pugili, e ai temuti burpee. Da abbinare poi a un training più specifico per la parte superiore del corpo, composto da esercizi a corpo libero, come le flessioni e gli addominali, in combinazione con gli attrezzi.

L’ideale è creare un programma di allenamento giornaliero che unisca queste soluzioni, in modo da ottenere un workout total body.

Come mettere a punto un training completo? L’ideale è cominciare con un buon riscaldamento, in modo da lubrificare le articolazioni e scaldare i muscoli. Perfetti lo stretching e una leggera corsa. Si può continuare con il salto della corda, un esercizio aerobico molto usato dai pugili per sviluppare agilità e coordinamento negli arti inferiori, per poi completare la prima parte dell’allenamento con esercizi a corpo libero. Flessioni, burpee e addominali, sono l’ideale per rafforzare l’addome, il core e l’upper body.

Dopo questa prima parte è bene combinare lo sforzo cardiaco con la tecnica. Se c’è la possibilità di installare attrezzi nella propria casa, la scelta migliore è dotarsi di un sacco da boxe: in commercio ne esistono di diversi pesi e dimensioni, sono proprio l’ideale per i pugili che decidono di dare priorità al training da casa. Usando i guantoni, infatti, è possibile allenare la propria coordinazione, rapidità e forza su questo strumento. In alternativa, si possono usare le fasce elastiche e i pesi per allenarsi con pugni e colpi.

Nel primo caso, basterà far passare la banda dietro la schiena e tenere i capi nelle mani, per sfruttare la resistenza creata dall’elastico. Stessa cosa con i pesi, che possono essere abbinati alla banda elastica. Per terminare l’allenamento in modo completo è importante fare una buona sessione di stretching, con l’obiettivo di allungare e raffreddare i muscoli gradualmente.

Come abbiamo visto la boxe è uno sport completo che sollecita diverse parti del corpo, apportando molti benefici a braccia, gambe, torso e anche all’apparato circolatorio. Uno stile di vita attivo e una corretta attività fisica, infatti, sono alla base di una vita sana. È importante sottolineare che, anche nel caso in cui si decida di praticare la boxe a casa, è sempre opportuno rivolgersi al proprio medico curante ed effettuare i dovuti controlli. Specialmente in caso di patologie o situazioni particolari, il certificato di sana e robusta costituzione sarà una garanzia in più per un percorso sportivo di successo, nel pugilato come negli altri sport.