Ladispoli, pulizia delle strade: ecco le vie interessate da lunedì 19 agosto

Ladispoli – L’Amministrazione comunale rende noto che prosegue la pulizia approfondita delle strade e dei marciapiedi di Ladispoli. Si invitano i cittadini a collaborare rispettando la segnaletica, che sarà apposta 48 ore prima dell’esecuzione, per permettere gli interventi. Queste le vie che da lunedì 19 agosto saranno interessate alla pulizia:

Lunedì 19 agosto:

– Via Genova- Via Lazio

– Via del Mare

– Via Trieste (da Via Odescalchi a L.mare Regina Elena)

Mercoledì 21 agosto:

– Via Trieste (da via Ancona alla ferrovia)

– Via Amalfi

– Via Flavia (intero tratto)

Giovedì 22 agosto:

– Via del Lavatore

– Via Trapani

– Via Venezia (intero tratto)

– Via Rapallo

Venerdì 23 agosto:

– Via Napoli (tratto da via Genova a via Trapani)

– Via Palermo (tratto da via Genova a via Trapani)

– Vicolo Sanguinara

– Via Messico

Lunedì 26 agosto:

– Via La Spezia (da via Genova a via Trapani)

– Via Fiume (da via Genova a via Trapani)

– Via Molfetta

– Via Capua

– Via Ravello.

