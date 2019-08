Il Faro on line – Una splendida medaglia di bronzo è arrivata dai Campionati Mondiali juniores 2019 di lotta, in corso di svolgimento a Tallin (Estonia), grazie alla portacolori delle Fiamme oro Morena De Vita.

La giovane campionessa cremisi si è piazzata sul terzo gradino del podio nella categoria 59 chilogrammi battendo l’atleta del Kirghizistan Nazira Marsbek Kyzy.

Dopo essere passata in vantaggio per 2-0, l’azzurra è stata prima recuperata e poi superata dall’avversaria, che si è portata sul punteggio di 2-6.

Nella seconda parte del match c’è stata la reazione veemente della rappresentante delle Fiamme oro, che prima ha accorciato la distanza portandosi sul 4-6, e poi, a soli 15 secondi dal termine dell’incontro, ha realizzato i due punti che le hanno permesso di mettersi al collo la medaglia di bronzo.

La cavalcata di Morena è iniziata superando agli ottavi la russa Kristina Mikhneva per 10-6, poi ai quarti la spagnola Maria Victoria Baez Dilone, battuta per schienamento quando era già in vantaggio per 6-0, ma in semifinale è stata superata della giapponese Sae Nanjo, che si è imposta per schienamento quando stava già vincendo per 4-0.

Fonte : Fiamme Oro Facebook