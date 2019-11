Open Arms, Salvini cede al premier Conte: “Sbarcano i minori”

Roma – Open Arms, autorizzato lo sbarco dei minori. La decisione dopo il pressing del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha scritto una seconda lettera al vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, chiedendo lo sbarco immediato delle persone di età inferiore agli anni 18 presenti a bordo della nave Open Arms.

“L’ordinamento attribuisce al Presidente del Consiglio, la valutazione dell’adozione di provvedimenti anche in difformità dal mio orientamento” replica il ministro dell’Interno Salvini, ” ne prendo atto e dispongo che vengano sbarcati i (presunti) minori attualmente a bordo della nave Open Arms“.

“Darò pertanto, mio malgrado, per quanto di mia competenza e come ennesimo esempio di leale collaborazione, disposizioni affinché non vengano frapposti ostacoli all’esecuzione di tale Tua esclusiva determinazione”.

“Con altrettanta sincerità Ti rappresento il rammarico e la preoccupazione che tale Tua determinazione possa provocare una irreversibile e onerosa presa in carico, per il nostro Paese, dell’assistenza di soggetti che, successivamente, potrebbe rivelarsi non dovuta. Ricambio con l’occasione i più cordiali saluti”.

Dal premier era arrivata anche la conferma che c’è la disponibilità di una pluralità di Paesi europei (Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Spagna) a condividere gli oneri dell’ospitalità per tutte le persone di cui ci stiamo occupando, anche indipendentemente dalla loro età.

