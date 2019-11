Ostia, cade dalla moto per colpa delle radici: gravi ferite per un centauro

Ostia – Ancora un incidente a causa dell’asfalto deformato dalle radici degli alberi: un centauro è stato sbalzato dalla sua moto e le ferite riportate ne hanno richiesto il trasporto all’ospedale Grassi. E’ ricoverato in codice giallo e seri problemi a entrambi i polmoni.

E’ successo intorno alle ore 14,00 di oggi, sabato 17 agosto, presso via del Lido di Castelporziano. L’uomo, 51 anni d’età, era in sella ad un modello vintage Bmw e, dopo essersi lasciato alle spalle l’incrocio con via di Castelporziano, procedeva ad una velocità moderata in direzione del mare. Evidentemente non consapevole delle condizioni estremamente degradate dell’asfalto a causa delle radici dei pini, il centauro si è imbattuto in una serie di dossi e fessure della pavimentazione.

Il risultato è stato che il motociclista, dopo aver tentato invano di frenare, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato pesantemente a terra.

Sul posto è giunta un’ambulanza dell’Ares 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso del Grassi dove è stato ricoverato in codice giallo per la compressione di entrambi i polmoni e difficoltà respiratorie. I medici, dopo averlo stabilizzato, hanno disposto il trasferimento al San Camillo: il motociclista aveva diverse costole fratturate e pneumotorace. Agenti della Polizia locale del gruppo X Mare di Roma Capitale sono intervenuti in via del Lido di Castelporziano per effettuare i rilievi secondo i quali emergerebbe che nella dinamica dell’incidente non ci sono state turbative come l’attraversamento di persone o animali o contatti con altri veicoli.

In quello stesso punto un anno fa, esattamente il 23 giugno, un altro motociclista, Daniele Ciocchetti, perse la vita (qui il dettaglio): ciò nonostante nessun intervento è stato fatto per mettere in sicurezza la strada. Le circostanze dell’incidente ricordano anche quanto accaduto a questo centauro in via dei Romagnoli e, soprattutto, nelle morti delle motocicliste Elena Aubry e Noemi Carrozza.

IL COMMENTO DELLA LEGA

Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio, appreso dell’incidente ha emesso il seguente comunicato: “Rammarico per quanto accaduto al motociclista, ma questa d’altronde è l’ennesima dimostrazione di quanto questa amministrazione a 5 stelle sia ormai complice per il suo immobilismo di questi tragici accadimenti. Noi per quanto nelle nostre possibilità avevamo portato in aula documenti in merito che a nessuna risposta concreta da parte della maggioranza avevano portato. Con le morti tragiche che si sono succedute sulle nostre strade a causa del loro dissesto e la relativa trascuratezza circa un anno fa abbiamo provveduto a depositare un esposto alla procura della repubblica. Attendiamo l’esito delle indagini per appurare responsabilità. Intanto nel conto purtroppo dobbiamo mettere anche quanto accaduto oggi, sperando non si aggiungano ulteriori eventi di questo tipo. I cittadini del X Municipio sono comunque stanchi di questo senso di precarietà in cui sono costretti a vivere“.

Foto di Massimiliano Mambor