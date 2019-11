A Ponza il ‘Cenerentolo’ dei ladri: rapina una villa ma perde una scarpa

Ponza – Quasi come in un film, ieri a Ponza. La proprietaria di una villa, che lavora nel settore farmaceutico, a Roma, durante la notte, infatti, ha sentito dei rumori, nell’andare a controllare cosa potesse averli provocati, ha colto sul fatto un ragazzo che, con una torcia in mano, rovistava tra i cassetti del salotto.

La donna ha cercato di bloccarlo, ma, complice la stazza del rapinatore, è stata strattonata, cadendo a terra, riuscendo, però, a strappare un lembo della maglietta di cotone del suo aggressore. Non solo. Il rapinatore, pur riuscendo a fuggire, ha perso anche una scarpa.

Ora, grazie a questi due elementi – il lembo della maglietta e la scarpa -, i Carabinieri isolani – dove la donna con suo marito hanno sporto regolare denuncia – sono già sulle tracce del “Cenerentolo” dei ladri, che, comunque, ha portato a casa un magro bottino: 200 euro, trovati in un portaoggetti nel salotto.

Secondo le prime ipotesi, il colpo era stato studiato anche in relazione alla condizione economica dei due coniugi, nella speranza di portare “a casa” un bottino più sostanzioso. Ancora, secondo le prime ipotesi, il giovane che l’ha messo a segno – un trentenne, dalla descrizione della donna – era sull’isola già da qualche tempo e, forse, potrebbe ancora trovarsi lì.

(Il Faro on line)