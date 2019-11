Roma, i funerali dell’ultras Piscitelli si celebreranno al Divino Amore

Roma – I funerali di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso il 7 agosto con un colpo di pistola alla testa nel parco degli Acquedotti (leggi qui), si terranno al santuario del Divino Amore. Ma ad una condizione, potranno partecipare – a quanto si è appreso dalla Questura – soltanto 100 persone per evitare che ci possano essere problemi di ordine pubblico.

E’ l’accordo trovato tra la famiglia dell’ultras e la Questura di Roma per far svolgere le esequie, dopo che era saltata martedì scorso la funzione in forma privata fissata dalla questura all’alba al cimitero Flaminio.I funerali si svolgeranno la prossima settimana.

La proposta di celebrare le esequie al Divino Amore era stata avanzata dalla sorella di Piscitelli in una lettera alle istituzioni. Il braccio di ferro era cominciato dopo la decisione del questore di Roma di vietare i funerali in forma pubblica per “motivi di ordine e sicurezza”.

Così la famiglia di Fabrizio Piscitelli, l’ex capo ultras degli Irriducibili della Lazio, ha ingaggiato una battaglia per “garantirgli l’addio che merita”. La moglie, Rita Corazza, è anche ricorsa al Tar perché riteneva il provvedimento del Questore di Roma “anticostituzionale”.

In un primo momento la famiglia avrebbe voluto allestire la camera ardente nella sede degli Irriducibili di via Amulio “perchè per lui – aveva detto la vedova – è stata una seconda casa”. E anche la sorella di Diabolik, Angela Piscitelli, in una lettera fiume indirizzata al questore, al prefetto e al ministro dell’Interno e diffusa sulle pagine social dei tifosi biancocelesti, aveva ribadito “l’intenzione di celebrare liberamente il funerale” del fratello “usando tutti gli strumenti legali a disposizione in un paese democratico”.

Ma il Tar ha respinto il ricorso della famiglia dell’ex capo degli Irriducibili ed i parenti hanno così deciso di disertare la funzione imposta alle 6 del mattino al Cimitero Flaminio dalla Questura, che dunque non si è celebrata mancando il mulla osta della famiglia. Alla fine la famiglia ha chiesto di celebrare i funerali al Santuario del Divino Amore, proposta accettata dalla Questura ma con una partecipazione contingentata.

