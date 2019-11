Alessio Lommi nuovo giocatore dell’Anzio

Anzio – L’Anzio Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Alessio Lommi, nella scorsa stagione all’Albalonga.

Nato a Roma il 20 giugno 1999, terzino destro, Lommi è cresciuto nel settore giovanile della Roma, dove è rimasto fino ai Giovanissimi guidati dall’ex centravanti giallorosso Roberto Muzzi, per poi passare alla Nuova Tor Tre Teste, dove conquista i gradi di capitano e una finale nella categoria Élite nel 2016. Nello stesso anno si trasferisce in Serie D al neopromosso Monterosi e sfiora la storica promozione in Serie C.

Veste i colori dei biancorossi viterbesi anche nella stagione successiva, per poi trasferirsi all’Albalonga. Con i castellani disputa 19 gare di campionato e due in Coppa Italia. Il giocatore è a disposizione di mister Guida e potrà disputare l’amichevole, in programma oggi alle ore 10 allo stadio ‘Bruschini‘ di Anzio, contro la Vigor Perconti.

Testo e foto di Matteo Ferri – Ufficio stampa Anzio Calcio 1924

(Il Faro on line)