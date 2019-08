Ferragosto a Terracina, vicesindaco Tintari: “Grazie a chi sta garantendo sicurezza e decoro”

Terracina – “Grazie di cuore a tutti coloro che si stanno adoperando in questi giorni per garantire a cittadini e turisti vacanze sicure e decoro”. Queste le parole di Roberta Tintari, vicesindaco di Terracina facente funzioni di sindaco, a proposito del Ferragosto terracinese.

“Ho apprezzato moltissimo la presenza sul territorio, in special modo sul lungomare, di numerose pattuglie della Polizia Locale, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno garantito a Ferragosto la sicurezza di tutti. Una menzione speciale desidero riservarla alle donne e agli uomini della nostra Polizia Locale che deve affrontare la difficoltà del sottodimensionamento dell’organico.

L’afflusso di decine di migliaia di persone avrebbe potuto rappresentare un problema molto serio per l’ordine pubblico ma, a parte qualche episodio di maleducazione e cattivissimo gusto, è andato tutto bene grazie anche al capillare presidio delle Forze dell’Ordine che hanno lavorato con abnegazione per vegliare sul sereno divertimento. Il mio pensiero e ringraziamento va anche al personale del 118 e dell’Ospedale “Fiorini” che ha garantito un’ineccepibile assistenza sanitaria”.

La Tintari prosegue ringraziando “la società De Vizia Urbaser Transfer e i suoi operatori per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo in questi giorni molto impegnativi dal punto di vista del decoro e dell’igiene, considerato l’aumento esponenziale della popolazione. Oltretutto la De Vizia sta operando in condizioni di oggettiva difficoltà perché le ditte che si occupano dello smaltimento dell’umido ad agosto hanno drasticamente ridotto la loro capacità ricettiva causando problemi non indifferenti. C’è stata un’apposita riunione in Regione nei giorni scorsi poiché la questione riguarda tanti comuni, non solo Terracina. Purtroppo- conclude la nota – . una soluzione definitiva non è stata trovata per l’indisponibilità delle ditte e potrebbe verificarsi qualche disagio nei prossimi giorni nella raccolta dell’umido, disagi finora scongiurati grazie all’impegno della De Vizia. Confidiamo nella soluzione entro fine mese”.

(Il Faro on line)