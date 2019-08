Incidente sulla Roma-Fiumicino, ferito un centauro: chiusa la A91

Fiumicino – L’autostrada A91 “Roma-Fiumicino” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in prossimità dell’uscita per l’aeroporto (km 18), a causa di un incidente che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto un motociclista che è rimasto ferito. Il personale Anas (Gruppo FS italiane) è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

AGGIORNAMENTO 11.15 – Incidente altezza Aeroporto di Fiumicino in direzione Raccordo Anulare, al momento si transita su una corsia di marcia.

AGGIORNAMENTO 12.00 – Riaperta l’autostrada A91 “Roma-Fiumicino”. Permangono rallentamenti in uscita dall’aeroporto, in via di smaltimento.

(Il Faro online)