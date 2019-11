Latina: furto di cosmetici in farmacia: denunciata 27enne

Latina – Nella serata del 17 agosto 2019, in Latina, i militari del Nor Sezione Radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio, deferivano stato libertà per il reato di “furto”, una 27enne del luogo.

La predetta dopo essersi introdotta all’interno di una farmacia occultava nella propria borsa “cosmetici per un valore euro 90,00 (novanta)” per poi uscire senza pagare.

L’immediato intervento dei militari operanti, attivati dalla locale centrale operativa, permetteva di identificare, mediante le immagini del sistema videosorveglianza, la donna quale autrice del furto, e successivamente di rintracciare la stessa con parte della refurtiva, restituita avente diritto.

(Il Faro online)