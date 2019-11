Roma, arrestato baby-pusher custode della droga

Roma – In via Corinaldo, a San Basilio, ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 17enne romano, con precedenti, perché sorpreso nel tentativo di occultare della droga all’interno di un locale in disuso, a piano terra, di proprietà dell’Ater.

Il minore, come verificato in pregressi servizi di osservazione svolti dai Carabinieri, sarebbe rimasto nascosto all’interno del citato locale con il compito di custode e contabile dello stupefacente venduto.

Il baby pusher aveva il compito di consegnare, attraverso una finestrella, le dosi necessarie a richiesta del pusher di turno.

In suo possesso i Carabinieri hanno rinvenuto complessivi gr. 85 di cocaina e gr. 20 di marijuana, tutti suddivisi in dosi oltre a due “bruciatori portatili” – e relative ricariche – da utilizzare, in caso di intervento da parte delle forze dell’ordine, per incenerire lo stupefacente che aveva con sé.

Questa volta, però, i Carabinieri di Montesacro sono stati più scaltri e lo hanno scoperto prima che potesse nascondersi nel locale.

Il minore è stato portato nel Centro di Prima Accoglienza per minorenni “Virginia Agnelli” su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

(Il Faro online)