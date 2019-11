Sabaudia – Grandi risultati sportivi per Sabaudia, proiettata ancora una volta sotto i riflettori della ribalta internazionale.

Il sindaco Giada Gervasi, unitamente ai consiglieri Enrico Veglianti e Francesca Marino, ha ricevuto e premiato la squadra dell’Asdck Dragon Boat Sabaudia per gli importanti traguardi conquistati nei Campionati Europei per Club a Siviglia (Spagna): sei i podi conquistati in altrettante gare disputate, con una medaglia d’argento e cinque di bronzo portate a casa.

Premiato anche Matteo Sartori, reduce dai Mondiali di Tokyo. Il giovane canottiere, in forze al III Nucleo delle Fiamme Gialle di Sabaudia, ha conquistato il terzo posto mettendo al collo la medaglia di bronzo nel doppio junior in tandem con Nicolà Carucci. Sartori in questo 2019 ha conquistato anche l’Europeo Junior di Essen in Germania.

“Sabaudia continua a dare dimostrazione della sua forte vocazione sportiva attraverso l’impegno, la dedizione e i risultati raggiunti dai suoi atleti – ha commentato il Sindaco – Per loro un omaggio simbolico in segno di riconoscenza per aver portato oltre i confini nazionali il nome della nostra città, con l’augurio che questa targa sia per tutti di buon auspicio per futuri e importanti successi”.

