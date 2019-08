Guardia Costiera, un totem per sconfiggere la burocrazia

Fiumicino – Dopo il “Centralino efvoluto”, la Guardia Costiera mette a segno un’altra importante iniziativa per rendere il rapporto con l’utenza sempre più efficace, il nuovo servizio multimediale Info-point.

Dopo il riscontro positivo ottenuto con l’introduzione del servizio di centralino evoluto, al quale sono affidati compiti ben più complessi del solo smistare una chiamata in arrivo, ora la stessa Capitaneria di Porto di Roma – al comando del Capitano di vascello Filippo Marini – con il sistema Info-point fa un ulteriore passo avanti verso quel rapporto ottimale tra Corpo e utenza da sempre ritenuto fondamentale.

Come funziona il centralino evoluto della Capitaneria di Porto di Roma

Con il centralino evoluto, inaugurato lo scorso anno, la Capitaneria di Porto di Roma ha registrato numerosi benefici nel rapporto semplificato con l’utenza, che può ora contare su un supporto telefonico immediato per ottenere informazioni di qualsiasi natura o richiedere documenti e modelli via mail, o informazioni su pratiche personali già avviate.

Quest’iniziativa ha permesso agli uffici della Capitaneria di Porto di Roma di gestire meglio il loro flusso interno di lavoro, evitando continue interruzioni dovute a chiamate in arrivo e che il centralino si limitava a smistare nei singoli uffici, ma soprattutto, offrendo all’utenza un rapporto di collaborazione maggiormente efficace per tempi e riscontri pratici.

Dagli importanti risultati ottenuti in circa un anno di esercizio del nuovo centralino, la Capitaneria di Porto di Roma ha avviato lo sviluppo di un sistema informativo locale, un totem installato presso la propria Sede, con software remotizzato presso gli Uffici dipendenti di Fregene, Ostia, Torvajanica e Anzio, per agevolare anche presso questi ultimi l’efficacia di un accesso a informazioni e documenti sempre più rapida e soddisfacente per il pubblico.

Come funziona il totem informativo della Capitaneria di Porto di Roma

Chiunque arrivi in prossimità dell’Info-point ha a disposizione un’interfaccia semplice e graficamente molto intuitiva, dalla quale ottenere tutte le informazioni normalmente affidate a un addetto degli uffici, inoltre, registrando la propria mail si potranno avere tutti i documenti richiesti o i moduli direttamente nella propria casella di posta elettronica.

Con l’obiettivo di avviare un processo di dematerializzazione della documentazione, come auspicato dalle Amministrazioni dello Stato, le due iniziative colgono il segno facendo fare al rapporto con l’utenza un passo avanti molto importante.

Il numero del centralino della Capitaneria di Roma: 06.656171

Gli utenti che si rivolgono quotidianamente al centralino per avere informazioni o documenti nella loro casella mail con immediatezza sono sempre più numerosi, ma ciò nonostante componendo il numero 06-656171 l’operatore risponde sempre con immediatezza.

Il servizio reso all’utenza con le due iniziative rappresenta senza dubbio un nuovo approccio al rapporto tra Guardia Costiera e pubblico, basato sull’immediatezza di risposte concrete. Sulla base delle statistiche che riguardano l’operato del solo centralino e l’interesse destato dall’Info-point presso il pubblico, soprattutto dei tanti professionisti del mare che ogni giorno frequentano gli uffici, le due iniziative si possono già definire un successo.

Documenti via mail

La possibilità di accedere alla documentazione in modo autonomo e immediato, potendola inviare alla propria casella di posta elettronica per disporne quando necessario è un passo avanti molto importante per l’utenza, ma anche un’opportunità di ottimizzazione della gestione delle risorse interne per rendere più efficace la loro azione quotidiana.

La progettazione dell’Info-point ha tenuto conto di numerosi fattori come la varietà di pubblico che lo utilizzerà, dunque dai più giovani ai più anziani, per questo ha richiesto lo sviluppo di un’interfaccia grafica molto intuitiva e semplice da utilizzare.

Due importanti passi verso un rapporto tra Guardia Costiera e utenza sempre più efficace, veloce e costruttivo.

Le aree gestite dal totem

Dall’Info-point è possibile accedere alle aree relative Gente di mare, patenti nautiche, pesca, diporto, demanio, tecnica e subacquea, ottenendo informazioni e documenti scaricabili.

La pagina iniziale dell’Info Point riporta anche eventuali notizie di rilievo che riguardano l’area d’interesse, come per esempio le informazioni sull’Area Marina Prottetta di Tor Paterno, inoltre, al termine di ogni sessione gli utenti possono lasciare un loro giudizio mediante l’utilizzo di e-moticon in grado di esprimere il livello di gradimento. Nel caso specifico le informazioni e il materiale multimediale disponibile per professionisti e diportisti sono complete di video e dettagli normativi sulle discipline che regolano la vita dell’Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno.

La Guardia Costiera è sempre più vicina all’utenza del mare, che si tratti di professionisti o diportisti, per instaurare con questi un rapporto sempre più costruttivo e gratificante.