A Cerveteri nasce CaereArt, Ridolfi: “Dedicata ai nostri artisti e artigiani”

Cerveteri – “Una nuova realtà dedicata ad artisti e artigiani del territorio. Sarà presentata a stampa e cittadinanza nella giornata di mercoledì 28 agosto alle ore 18:00 nei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria l’Associazione culturale CaereArt, che si pone l’obiettivo di riunire sotto un’unica entità le realtà artistiche e artigianali di Cerveteri”. Ad annunciarlo è Luciano Ridolfi, Assessore alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Cerveteri.

“In questa prima parte del mio mandato da Assessore – ha spiegato Ridolfi – di connubio con la Delegata Romina Simeone abbiamo dato vita ad una serie di iniziative dove protagonista è stata proprio la cultura e la tradizione artigiana. Con questa nuova Associazione, che come assessorato mi pregio di patrocinare, vogliamo continuare a valorizzare l’arte, ciò che viene creato a mano, ciò che nasce dalle idee, dalla fantasia dei nostri artigiani, le cui maestranze vanno tutelate e promosse. Mercoledì nei locali di Sala Ruspoli avremo l’occasione di conoscere il Direttivo della neonata associazione e di conoscere i loro progetti e ciò che vogliono porre in essere per il territorio di Cerveteri e per la valorizzazione dell’artigianato locale. Motivo di interesse ancor maggiore verso l’Associazione, è che gran parte degli iscritti all’Associazione sono proprio artisti del nostro territorio. Sono certo che rappresenteranno un importante valore aggiunto per Cerveteri e per tutte le iniziative future”.

(Il Faro online)