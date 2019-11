Cerveteri, oggi ritiro della carta non garantito per assemblea sindacale del personale

Cerveteri – L’Amministrazione comunale di Cerveteri rende noto che nella giornata di venerdì 23 agosto 2019, a causa di un’assemblea sindacale dei lavoratori del Centro Servizi di Igiene Urbana del Comune di Cerveteri, convocata dalle ore 10.00 alle

12.00, alcune aree della città potrebbero risultare non completamente servite nella raccolta differenziata di carta e cartoncino, prevista come da vigente calendario, con esclusione della zona di Marina di Cerveteri nella quale il servizio sarà svolto regolarmente in orario notturno.

In caso di mancata raccolta si invitano gli utenti a ritirare in casa il mastello ed esporlo in occasione della prossima raccolta di carta e cartone o conferirlo direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta in via Settevene Palo Nuova. I servizi essenziali saranno garantiti come per legge.

(Il Faro online)