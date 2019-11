Chiodi: “Oltre 350 firme raccolte per i Beni Comuni a Fiumicino”

Fiumicino – “Raccolte oltre 350 firme“. Lo dichiarano dal Comitato Rodotà di Fiumicino, da circa 2 settimane impegnato della raccolta firme per la presentazione della proposta di legge per la tutela dei Beni Comuni.

“Nonostante il periodo estivo – afferma Massimiliano Chiodi, referente del Comitato – e il pochissimo tempo con cui siamo riusciti ad attivare il Comitalo localmente, siamo riusciti a coinvolgere molti cittadini e a dare il nostro contributo ad una causa che è di tutti“.

Come Comitato – continua Chiodi – ci siamo dati ognuno dei compiti, nonostante le ferie e gli impegni di tutti, abbiamo costruito un bel clima su questo argomento e, ancor più importante, abbiamo portato all’attenzione della cittadinanza una proposta legge che parte dal basso e di cui si sapeva pochissimo”.

Ora sarà il Comitato nazionale a collezionare le firme raccolte in tutta Italia.

Seguiremo da vicino l’iter della proposta di legge – conclude il referente – per aggiornare i cittadini in merito”.

(Il Faro online)