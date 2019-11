Fiamme Oro, il Salvamento si prepara per gli Europei di Riccione

Il Faro on line – In questa lunga estate calda, sta proseguendo oramai senza sosta da metà luglio, la preparazione dei ragazzi delle Fiamme Oro Salvamento in vista dei Campionati Europei.

Tanto sudore e fatica hanno accompagnato i ragazzi negli allenamenti durante l’estate, dove ci si sta gradualmente avvicinando all’appuntamento internazionale. Impeccabili i ragazzi (Silvia Meschiari, Federico Gilardi, Andrea Niciarelli, Samantha Ferrari, Federica Volpini, Andrea Piroddi, Alessia Cappai, Davide Belcastro) ed i loro tecnici (Tramontana, Pinotti) ogni giorno concentrati nelle doppie sedute di allenamento tra piscina e mare.

Tra circa un mese a Riccione prenderanno il via i Campionati Europei e le Fiamme Oro Salvamento vorranno essere protagoniste per portare in alto il tricolore. Forza ragazzi.

Foto : Fiamme Oro Salvamento Facebook (collegiale della Nazionale al Polo Natatorio di Ostia)