Fiumicino, mercato del pesce, Poggio e Picciano: “Un progetto irrealizzabile”

Fiumicino – “Per la 107esima volta dal 2013 a oggi assistiamo alla lettura di una delle filastrocche che il sindaco Montino e la sua giunta più amano raccontarci: l’arrivo del mercato del pesce in via della Torre Clementina”. (leggi qui)

Lo affermano, in una nota, Giuseppe Picciano e Federica Poggio, della Lega-Salvini Premier.

“Avessero stanziato 100 euro ad annuncio oggi ne avremmo costruiti 10 di mercati. – Continuano – Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, e con noi anche molti esponenti della stessa maggioranza, si tratta di un progetto nuovamente e totalmente sballato.

Ci sono due motivi per cui uno sceglie di sbagliare: o incapacità o volontà di sabotare e trascinare questo progetto fino alla prossima campagna elettorale.

Sono 6 anni – continuano dalla Lega – che ci propongono le stesse cose e 6 anni che facciamo notare sempre le stesse macroscopiche sviste, che poi finiscono per essere inserite in un progetto che viene costantemente abortito per la sua impraticabilità.

C’è solo un dato di fatto incontrovertibile in tutto questo delirio: i tantissimi soldi spesi, ma sarebbe meglio dire buttai, per la realizzazione del pavimento, scivoloso e non a norma, del plateatico fantasma.

Fiumicino – concludono Poggio e Picciano – ha bisogno di un mercato del pesce vero non di una idea romantica e fantasiosa che non si realizzerà mai”.

(Il Faro online)