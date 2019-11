Invasione di campeggiatori nella spiaggia Arenauta a Gaeta

Gaeta – Controlli straordinari presso la spiaggia dell’Arenauta di Gaeta, da parte di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Guardia Costiera. L’attività è stata finalizzata al contrasto del degrado ed al ripristino della sicurezza: in passato nel litorale, meta di molti turisti, si sono verificati episodi di bivacchi e accampamenti notturni, nonostante siano vigenti ordinanze inderdittive della Capitaneria di Porto e del Comune.

L’area è infatti interessata da frane ed inondazioni a causa di un grave dissesto idrogeologico.

Nel corso del servizio sono state rimosse 30 tende da campeggio ed identificate 45 persone. Emessi, poi, 27 verbali per violazioni relative all’occupazione della spiaggia ed effettuato un sequestro amministrativo a carico di ignoti per prodotti oggetto di vendita ambulante abusiva. Notificato, infine, un provvedimento pendente della Prefettura di Napoli per violazione amministrativa del Testo unico sugli stupefacenti. (Fonte Adn Kronos)