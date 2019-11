Ladispoli, emergenza sangue: appello dell’ Avis

Ladispoli – Avis informa gli aspiranti donatori, che la prossima donazione si terrà nei locali della nuova sede in Via Vilnius, 5 a Ladispoli (al Cerreto).

“Anche questa estate- afferma l’associazione – stiamo affrontando una grave carenza di sangue quindi chiediamo l’aiuto di tutti, sia nel partecipare alla raccolta di domenica, 25 agosto 2019, ma anche semplicemente di invitare un amico o condividere l’evento sulla nostra pagina Facebook”.

Ricordiamo che tutti possono donare il sangue, basta essere in buone condizioni di salute, avere un’età compresa tra 18 anni e 65 anni, avere un peso di almeno 50 kg.

L’Avis Comunale di Ladispoli è sempre a vostra disposizione per informazioni, richieste e segnalazioni. Per info: 339/2322745 (leggi qui)

(Il Faro online)