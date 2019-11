Sagra della Tellina 2019 a Ostia: ecco dove e come

Ostia – Sagra della Tellina 2019 senza segreti: tutto è pronto per accogliere le decine di migliaia di visitatori golosi degli spaghetti conditi con il prezioso e gustoso mollusco del Tirreno. Dal 27 agosto al 1° settembre le maxi-cucine da campo sistemate nel Borghetto dei Pescatori saranno in grado di sfornare oltre 41mila piatti in sei giorni, numero record della manifestazione che celebra la sua 56ma edizione.

DOVE E COME

Come ogni anno la Sagra della Tellina si tiene nel cuore del caratteristico Borghetto dei Pescatori di via dei Pescatori, lungo il canale omonimo. Sotto la statua di San Nicola, dono fatto alla fine degli anni Venti dai pescatori di Bari ai colleghi di Ostia, verrà allestito il palco per le esibizioni musicali e per i dibattiti, tra la statua e il campo di calcio ma anche tra le vecchie costruzioni e quelle nuove, si allestiranno le tavolate per la degustazione dei piatti mentre le cucine e i banchi di somministrazione si troveranno alle spalle del ristorante “Al Pescatore”. Pure quest’anno saranno disponibili i piatti senza glutine preparati in collaborazione con l’AIC (Associazione Italiana Celiachia) nella zona lungo via dei Pescatori, dietro la gelateria “Da Carletto“.

Insieme con i classici spaghetti alle telline, saranno serviti anche il soutè di cozze, la frittura di pesce e la bruschetta.

Raggiungere con i mezzi pubblici il Borghetto dei pescatori è comodo e anche facile. Da Roma si può impiegare la ferrovia Roma-Lido: il caratteristico insediamento si trova a metà strada tra le due stazioni “Stella Polare” e “Castelfusano“. Per chi sposta da Ostia, è in servizio il bus 062 che collega un estremo all’altro del lungomare transitando anche per la stazione Lido Centro. Numerosi i parcheggi auto disponibili. In via delle Quinqueremi e su lungomare Caio Duilio ma noi suggeriamo di usare l’ampia capienza di via della Fusoliera e di via degli Aliscafi: basterà attraversare il ponte di ferro sul Canale dei Pescatori per ritrovarsi nel cuore della festa.

I DIBATTITI CULTURALI

La Sagra della Tellina non è sono enogastronomia ma anche cultura. Non solo marinara. Tutte le sere, infatti, dalle 20,00 alle 20,15 Aldo Marinelli con il gruppo “La mia Ostia” organizzano alcuni incontri dedicati alla conoscenza del territorio in cui viviamo. Quest’anno il tema scelto è il mare, la luna e Ostia. Aprirà martedì 27 agosto il biologo marino Filippo Fratini che porterà alla sagra un acquario tattile dove sarà possibile toccare con mano piccoli organismi del nostro mare, che verranno descritti e approfonditi. Mercoledì 28 agosto sarà il turno dell’Associazione di promozione sociale Sotto al mare: Lisa Stanziani e Laura Occhipinti ci faranno conoscere “personalmente” i delfini di Ostia attraverso le loro foto e le loro caratteristiche. Giovedì 30 agosto tornerà Filippo Fratini per parlarci di come la luna influenza la vita nel mare e per farci conoscere un animale tanto bello quanto evocativo, il pesce luna. Venerdì 31 agosto avverrà invece la premiazione del miglior componimento del piccolo concorso legato al tema degli incontri. Claudia Parente dell’Associazione Darwin interpreterà i migliori lavoro arrivati e saranno consegnati una fotografia autografata ed incorniciata di Aldo Marinelli e un buono per due per la cena alla Sagra.

Ogni sera dalle 20,15 alle 21,00 Elisa Palchetti intratterrà la platea con argomenti legati alle realtà locali socio-culturali ed ai temi d’attualità. Si comincia il 27 agosto: attraverso la presentazione dei volumi “Ostia, ieri e oggi“, del giornalista Giulio Mancini, e “Il Tevere racconta“, di Renzo Pallotta, si farà il racconto della nascita e dello sviluppo di Ostia Moderna dai primi anni del Novecento fino ai giorni nostri attraverso i pionieri che hanno vissuto quell’epopea. Gli autori sono riusciti nella difficile impresa rintracciando e intervistando gli appartenenti a numerose di quelle famiglie storiche: Lodovichetti, Schiano Moriello, Chiaraluce, Palomba, Coccia, Pizzuti, Migliore, Bigliazzi, Minnelli, Fiorini, Gruppo, Milesi, Pietrolucci, Ciotoli, Di Furia, Papagni, Remondi, Gamboni. Nella seconda parte del volume le mirabili foto di Maurizio Contigiani di scorci di Ostia com’era e di come si è trasformata. Seguiranno “Il mare di Ostia, viverlo da pescatori” e “Una lunga storia di calcio con la A.S.D. Pescatori Ostia“. Il 28 agosto in compagnia della Prof.ssa Elisabetta Berto (voce), la Prof.ssa Iolanda Zignani (flauto traverso) e la Prof.ssa Antonella Col (chitarra classica), per un confronto sul tema “La Musica nelle scuole“. Il 29 agosto si parla de “Il Cinema sul Litorale romano“, intervista sul tema a scrittori, registi e attori che lo hanno rappresentato: ospite d’onore sarà Daniele Nannuzzi, celebre direttore di fotografia, premio David di Donatello, ostiense da oltre sessanta anni.

Il 30 agosto i volontari dell’Associazione oncologica “L’Albero delle Molte Vite“, presentano gli esperti nei vari settori che collaborano al fine di rendere la condizione del malato più semplice e serena. Intervengono la Presidente, dott.ssa Noemi Romana Bernardi e la dott.ssa oncologa Maria Rita Noviello, volontaria dell’associazione. Il 31 agosto serata in compagnia dei foto-giornalisti di Ostia. Pino Rampolla, Aldo Marinelli, Emanuele Valeri, e tanti altri professionisti delle immagini, che raccontano quotidianamente gli avvenimenti del territorio. Il 1° settembre la Sagra della Tellina ospita la Scuola Italiana di Cani da Salvataggio.

L’ASPETTO RELIGIOSO

La Sagra della Tellina si coniuga da sempre con una cerimonia di forte afflato religioso dei pescatori. Il rito è quello del Matrimonio con il Mare che, a partire dalle ore 16,30 di sabato 31 agosto, prevede una processione a terra fino al molo di Ponente della foce del Canale e, da lì, una processione a mare fino alla testata del Pontile dove viene abbandonata in acqua una corona di fiori.

LA MUSICA E IL CABARET

Tutti gli spettacoli si svolgo a partire dalle ore 21,00 sul palco al centro del Borghetto. Si parte martedì 27 con Ostia Summer Festival, sfida canora tra i giovani partecipanti dei festival canori regionali. Mercoledì 28 agosto musica e spettacolo con Disco Ring Show e brani di successo degli anni ’60/’70/’80. Giovedì 29 agosto largo al musical Super Fantastico Live Show. Venerdì 30 agosto concerto live con il travolgente Alberto Laurenti e la sua band Rumba de Mar. Sabato 31 agosto largo al cabaret con Antonello Costa ed i suoi esilaranti monologhi. Domenica 1° settembre serata eccezionale con l’Anonymus, tribute band con brani dei Pink Floyd, Toto, Dire Straits, Eric Clapton e brani immortali. Durante tutte le serate ci saranno momenti di intrattenimento danzante latino-americana con i Locos Latinos.

IL VILLAGGIO DELLE OCCASIONI

Come ogni sagra che si rispetti, anche quella di Ostia ospita un villaggio di bancarelle. Poco più di quaranta banchi di artigianato raffinato, di modernariato e collezionismo saranno allestiti in uno spazio dedicato in via delle Scialuppe, nel tratto compreso tra lungomare Caio Duilio e via delle Quinqueremi. Un’occasione per fare due passi e digerire la mangiata di spaghetti.