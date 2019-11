Sagra dell’Uva a Cerveteri, istituite navette gratuite

Cerveteri – “L’Amministrazione comunale di Cerveteri – si legge in una nota diffusa dalla stessa – rende noto che in occasione dei Festeggiamenti della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti e di Etruria Eco Festival, in programma a Cerveteri da venerdì 23 a domenica 25 agosto nel Centro Storico, in accordo con Seatour è stato istituito un servizio di navetta gratuito che dal parcheggio del Campo Sportivo Enrico Galli in Via Settevene Palo Nuova condurrà direttamente nel cuore della manifestazione”.

“Si ricorda inoltre che al fine di agevolare l’arrivo dei visitatori è stata istituita un’ampia area parcheggio nello spazio presente all’incrocio tra Via Giuseppe Merlini e Via Suor Adalberta Landenberg“.

“Si ricorda, infine, che sul sito (clicca qui) è pubblicata l’ordinanza di Polizia Locale, a firma del Maggiore Cinzia Luchetti, la n. 172 del 20 agosto 2019 con la quale vengono fornite tutte le informazioni sulla viabilità e sulle limitazioni al traffico“.

(Il Faro online)