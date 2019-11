Sagra dell’Uva a Cerveteri, la Biblioteca organizza letture nelle fraschette

Cerveteri – “Nel ricco e variegato programma della 58esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti – si legge in una nota – anche la Biblioteca comunale di Cerveteri protagonista con un’iniziativa legata alla lettura e alla diffusione della cultura e delle tradizioni locali. Nell’ambito del progetto ‘Città che legge’, il personale della Biblioteca comunale di Cerveteri propone una serie di incontri e letture “ad alta voce” da tenersi nelle fraschette tipiche del Centro Storico“.

“Peculiarità dell’iniziativa, nel puro spirito di promozione delle tradizioni locali, che ogni lettura, ogni racconto, conterrà una ricetta o più in generale argomenti legati alle specialità culinarie di Cerveteri“.

“Appuntamento nelle fraschette di Via Ceretana e di Piazza Dante dalle ore 18:00 alle ore 20:00 di sabato 24 agosto. L’iniziativa è finanziata dal MIBACT – Ministero per i beni e le attività culturali nell’ambito delle iniziative di ‘Città che legge ed è realizzata da Sonia Boffa e da Patrizia Tagliolini, in arte Hartman”, proseguono.

“Anche in questa occasione il personale della nostra Biblioteca comunale si dimostra estremamente attivo e attento alla promozione della lettura e della riscoperta delle tradizioni locali – ha dichiarato Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – grazie al progetto “Città che legge”, finanziato dal MIBACT, riusciamo a proporre questa iniziativa che sicuramente impreziosirà il già ricco programma di appuntamenti della nostra Sagra dell’Uva e del Vino. Sarà occasione non solo per ascoltare e conoscere storie di una volta, ma anche per poter degustare all’interno delle nostre fraschette il prodotto che da sempre, rende Cerveteri famosa nel mondo: il vino”.

(Il Faro online)