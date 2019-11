Tarquinia, alla Torre di Dante torna “80 secoli di storia del vino”

Tarquinia – Ultimo appuntamento del calendario estivo della Stas a Tarquinia: “Simposio di luna calante. 80 secoli di storia del vino”, in programma domenica 25 agosto 2019, nella Lizza della Torre di Dante in Piazzale Europa, a partire dalle ore 21.30.

Stefano Girardi, agronomo e esperto di storia antica, autore di romanzi storici, alcuni dei quali vincitori di riconoscimenti nazionali e internazionali: riassumerà lo sviluppo e la diffusione della coltivazione della vite in Mesopotamia, quindi in Grecia, In Etruria e nell’Impero romano, per poi passare al Medioevo e all’età moderna.

Inoltre, si parlerà della storia della vinificazione dai primi reperti che ne attestano la produzione; degli oggetti per il simposio, i contenitori potori, le anfore da trasporto; i vini più pregiati dell’antichità e aneddoti di ieri e di oggi sulla produzione vitivinicola.

A seguire, buffet con degustazione di vini presentati dal sommelier e relatore Fisar, Diletta Alessandrelli, vini la cui territorialità, l’identità e l’eccellenza produttiva si legheranno ai temi trattati da Girardi.

Alle ore 23.00, si procederà con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria legata all’evento ‘Prospettive Etrusche 2019′, con in palio le opere dei ceramisti; Francesco Giannoni, Michele Totino, Massimo Bordo, Nino Calandrini, Giacinto Mazzola, Gianni Legni, Fabio Castelli, artisti che ancora oggi perpetuano un lavoro artigianale maturato nel corso dei secoli, che affonda le proprie radici nel territorio della Tuscia.

(Il Faro online)