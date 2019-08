Terracina- L’allarme è stato dati ai vigili del fuoco da un passante il quale sosteneva di aver visto un corpo nel canale che costeggia la strada.

Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto nel primo pomeriggio in via Appia km 100+400. Sul posto, la squadra territoriale, ha iniziato le ricerche lungo il canale con un battello pneumatico e attrezzatura A.T.P. (autoprotezione in ambiente acquatico).

Dopo una lunga ricerca, a causa della forte corrente del fiume, è stato trovato il corpo vicino la sponda del canale, anche grazie alle preziose indicazioni del segnalante. Poi le tristi fasi di recupero.

La vittima è Singh Pal, nato in India il 04/08/1968, domiciliato a Fondi, di fatto senza fissa dimora, bracciante agricolo