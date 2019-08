Unipomezia, finisce 1 a 1 l’amichevole con il Latina

Latina – Dopo la sconfitta con la Triestina i ragazzi di Mister Grossi trovano un pareggio per 1-1 nel test in casa del Latina: punteggio maturato interamente nella prima frazione di gioco.

Gara iniziata subito in salita per l’Unipomezia: dopo appena quattro minuti di gioco, infatti, i nerazzurri si sono portati in vantaggio grazie al collo di testa di Sanna su corner di Sanseverino. Positivo e arrembante l’approccio dei padroni di casa alla gara: al 14′, non a caso, nuovo brivido per la squadra pometina con la traversa scheggiata da Atiagli.

L’Unipomezia, dopo alcune iniziali esitazioni, viene fuori e reagisce a metà frazione, facendosi vedere con Laghigna che, dopo essere stato servito in profondità, calcia di sinistro trovando però solamente le braccia di Ciulla. Non è altro che un preludio al goal per i ragazzi di Grossi: Ciulla non è preciso nel controllo del pallone all’altezza del limite dell’area, Casciotti è bravo e rapace nell’approfittarne, conquistando la sfera e calciandola in fondo al sacco per l’1-1 su cui si torna negli spogliatoi.

Nella ripresa si lotta e dopo un’iniziale, buona chance per il Latina (al 16′ Thiago manda fuori colpendo di testa), nel finale l’Unipomezia va vicinissima al colpo del 2-1, con Ramceski che colpisce la traversa a una manciata di minuti dal termine di un match che ha dato indicazioni utili per entrambe le sfidanti.

LATINA – UNIPOMEZIA 1 – 1

LATINA Ciulla (29’st Gallo); Thiago, Ranellucci (1’st Del Duca), Sanna (1’st Tinti); Galasso (1’st Choutil), Menegat (1’st Barberini), Sanseverino (21’st Formica), Corsetti (29’st Bono), Atiagli (21’st Grimaldi); Fontana (21’st Napolitano), Cardella (1’st Gerevini) PANCHINA Del Giudice, Signorello

UNIPOMEZIA Francabandiera; Rambaldo (25’st Piermattei), Casciotti, Renelli (1’st Busti), Marchetti (1’st Albanesi); Gomez (1’st Rosani), Romondini, Babacar (1’st Ramceski); Valle, Laghigna (1’st Morelli), Busto (1’st Vittorini)

PANCHINA Akwa, Marullo, Dragante

MARCATORI Sanna 4’pt (L), Casciotti 33’pt (U)

Foto : Conti

(Il Faro on line)