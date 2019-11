Latina – I Vigili del Fuoco del Comando di Latina sono intervenuti, nel tardo pomeriggio di ieri, nel Comune di Latina in via Migliara 43 a seguito di una segnalazione di incendio all’interno di un capannone. Immediatamente sono state inviate due squadre dei pompieri, da Latina e da Aprilia.

Un violento rogo aveva aggredito l’interno di un capannone adibito a carrozzeria. Dentro, coinvolti dalle fiamme, due mezzi pesanti ed una vettura.

Foto 2 di 2



Le operazioni di spegnimento sono state lunghe e difficili, a causa dell’elevata concentrazione di materiale infiammabile all’interno della struttura. In seguito al rogo, a scopo cautelativo, il capannone per un totale di circa 800 mq è stato dichiarato inagibile.

Le cause sono in fase di accertamento. Non si registrano persone coinvolte.

(Il Faro on line)