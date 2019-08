Carolina Visca al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli: “Famiglia, studio e impegno, base per una sportiva”

Il Faro on line – Dopo la partecipazione del capitano gialloverde, Fabrizio Donato, ospite d’onore alla kermesse riminese della 40esima edizione del Meeting, la giovane promessa delle Fiamme Gialle, Carolina Visca, neo campionessa italiana assoluta e vincitrice della medaglia d’oro ai Campionati Europei U20 nel lancio del giavellotto.

All’interno dello Sport Village, allestito presso la Fiera di Rimini, Carolina è intervenuta sul tema “Sport al femminile – L’altra metà del cielo in prima pagina” insieme al contributo di altre atlete di spicco dello sport azzurro quali la pallavolista Giulia Leonardi, la schermitrice Valentina Vezzali, la tennista Francesca Schiavone e la Dott.ssa Anna Nastri dirigente della SS Lazio.

“Ho cominciato con mio padre che tendeva una corda a 70cm da terra e io saltavo. Superare quell’ostacolo per me era importante a quell’età, ovviamente ora l’obiettivo si è trasformato”. Ha detto la campionessa gialloverde e azzurra a domanda dei presenti. E parlando delle sue priorità personali, ha aggiunto:“La famiglia. Lo studio fa parte della base di uno sportivo. Inoltre, il risultato arriva anche da quanta creatività riesce a mettere in gioco l’atleta”.