Fregene, arriva il “Concerto per la Pineta” della Pro Loco

Fiumicino – “Come negli anni scorsi avevamo progettato di ripetere nell’ultimo weekend di agosto la Festa della Pineta, ma a causa dei lavori di messa in sicurezza e bonifica ancora in corso, non abbiamo potuto realizzare la terza edizione”, si legge in comunicato diffuso dalla Pro Loco di Fregene.

“Pertanto, per poter continuare nel nostro intento di ricordare a cittadini e istituzioni quanto sia importante la presenza a Fregene della Pineta, unica dichiarata monumentale in Italia, che ha oltre 350 anni di vita e che è un tesoro da proteggere e conservare, abbiamo deciso di fare un ‘Concerto per la Pineta’, nello spazio limitrofo all’InfoPoint (incrocio tra Viale della Pineta e Via Sestri Levante) del quale, alcuni avranno notato, stiamo ultimando dei lavori di ampliamento che speriamo saranno terminati per la data del concerto. Appuntamento venerdì 30 agosto, dalle ore 21.00, per il Concerto per la Pineta”.

(Il Faro online)