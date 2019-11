Marina Militare, la Squadra Navale festeggia i suoi 105 anni

La Squadra Navale compie 105 anni. Il braccio operativo della Marina Militare venne costituito, con il nome di Armata Navale, il 24 agosto del 1914.

Nel 1952 assunse l’attuale denominazione, diventando il Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav). La ricorrenza viene celebrata nelle principali basi e a bordo delle 11 navi impegnate, nelle missioni di sicurezza marittima Mare Sicuro e Vigilanza Pesca in Mediterraneo Centrale e in porto a Tripoli, nell’Oceano Indiano e nella Multinational Force and Observers, in Sinai e nelle campagne d’istruzione e scientifiche in corso nel Mediterraneo e in Oceano Atlantico.

Personale della Squadra Navale partecipa anche all’operazione Sophia, il cui comando tattico risiede presso il Centro Operativo della Marina Militare sede di Cincnav a Roma, e alle operazioni joint a Gibuti e Misurata.

Oggi in mare ci sono oltre 1300 persone, uomini e donne, militari e civili della Squadra Navale, impegnate nell’assolvimento dei compiti assegnati alla Marina Militare per assicurare la libera navigazione e la sicurezza del Paese via mare.

(Il Faro online)