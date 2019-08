Miss Miluna Lazio 2019, Lucilla Nori conquista il primo posto

Monte Compatri – Bagno di folla ed entusiasmo alle stelle per le 22 concorrenti che ieri sera, venerdì 23 agosto 2019, in piazza Garibaldi a Monte Compatri, nel corso della quinta finale regionale dell’80° concorso nazionale Miss Italia, si sono contese il titolo di Miss Miluna Lazio 2019, fascia che consente l’accesso alle prefinali nazionali di Mestre.

Una partecipazione davvero calorosa, come sottolineato più volte dalla conduttrice Margherita Praticò, con applausi scroscianti a ogni uscita delle ragazze.

Del resto il comune dei Castelli Romani, che ha patrocinato l’evento, ospitava per il terzo anno consecutivo una finale regionale del concorso, dopo ormai tanti anni di collaborazione con la Delta Events.

Merito del sindaco di Monte Compatri Fabio D’Acuti e dell’assessore al turismo Claudio Gara – ieri sera nelle vesti di giurati – che hanno compreso l’opportunità di donare alla loro cittadinanza un evento che suscita sempre una grande emozione e partecipazione.

Con loro in giuria tanti addetti ai lavori, che per il concorso costituiscono una sorta di commissione tecnica: dalla truccatrice delle dive Daniela Mariotti , all’image maker Lello Sebastiani, dal personal trainer dei vip Tommaso Capezzone, all’esperto di moda Riccardo Gubiani. Tra i giurati anche Mara Urbinati, agente della Miluna per il Lazio.

Il voto della Giuria

Prima classificata:Miss Miluna LAZIO 2019 Lucilla Nori, 19 anni, residente ad Anzio (Rm), capelli castani, occhi marroni, alta 178 cm. Diplomata al Liceo Scientifico, studia Scienze della Moda e del Costume a La Sapienza. Pratica nuoto da tanti anni e lavora in una piscina come assistente bagnante. Visto il suo fisico e l’altezza sogna di fare la modella o, in alternativa, di aprire un’azienda nel campo della moda.

Seconda classificata: Chiara Burla, 20 anni, romana del quartiere Marconi. Mora, occhi marroni, alta 168 cm., ha in tasca un diploma di liceo scientifico ed è al primo anno di architettura. Pratica nuoto agonistico da ben 17 anni, ama il mare e sogna di aprire uno studio di interior design.

Terza classificata: Maria Sofia Cimarosa, 19 anni, residente a San Cesareo (Rm). Castana, occhi verdi, alta 178 cm. È diplomata al liceo scientifico e studia economia all’università di Tor Vergata. Ha praticato nuoto a livello agonistico, ora fitness. Ama viaggiare e uscire con gli amici. Sogna di fare la modella.

Quarta classificata: Aurora Fedeli, 21 anni, di Rocca Priora (Rm). Castana, occhi marroni, alta 170 cm., è diplomata al liceo artistico, lavora come hostess, nella pubblicità e nel ristorante di famiglia. Ha praticato danza classica, ora fitness. Ama viaggiare, l’arte, visitare musei e fare lunghe passeggiate. Sogna di fare la modella o, in alternativa, la stilista.

Quinta classificata: Francesca Luna, 26enne di Latina, capelli castani, occhi marroni, alta 177 cm. Ha in tasca un diploma di liceo classico ed è laureanda in giurisprudenza. Pratica danza, equitazione, nuoto e sci, ama leggere e stare in compagnia degli amici e sogna di diventare un magistrato.

Sesta classificata: Eleonora Boccanera, 19 anni, romana di Colle del Sole (Roma Est). Castana chiara, occhi marroni, alta 176 cm., ha un diploma di liceo turistico e prenderà Relazioni Internazionali. Pratica tennis, pallavolo, nuoto e fitness, ama ascoltare la musica e sogna di viaggiare in tutto il mondo.

Le ventidue bellissime concorrenti si sono cimentate in differenti quadri moda, sfilando in abiti da sera e in costume da bagno, ben dirette dal regista Mario Gori.

Tra gli ospiti le bellissime Flavia Natalini (Miss Roma 2019) e Valentina Pesaresi (Miss Cinema Roma 2019), elette la sera precedente a Ladispoli, reduci da una giornata di fotografie e interviste.

Il titolo di Miss Miluna Lazio garantirà alla vincitrice l’accesso alle prefinali nazionali in programma dal 26 al 29 agosto 2019, a Mestre, dove giungeranno 185 ragazze da tutta Italia, 80 delle quali si qualificheranno per la fase finale di Jesolo – dal 30 agosto al 6 settembre – comprese le 20 miss vincitrici del titolo regionale più importante (es. Miss Lazio).

(Il Faro online)