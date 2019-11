“No” alle barriere architettoniche, ecco il piano del Comune di Formia per l’eliminazione

Formia – Con la Delibera di Giunta Comunale N. 243 del 19 agosto 2019 il Comune di Formia ha approvato le linee di indirizzo per l’adozione del primo Piano di Eliminazione delle Barriere architettoniche più facilmente individuato con l’acronimo P.E.B.A.

A farlo sapere è l’assessore all’urbanistica del Comune di Formia, Paolo Mazza, che spiega: “Sotto il profilo della sostenibilità sia tecnica che economica, si è ritenuto procedere alla redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) limitatamente ad una porzione di territorio (una sorta di progetto pilota) su cui programmare, ovvero prendere atto di interventi mirati e circoscritti – e pertanto maggiormente idonei a conseguire in concreto i singoli obiettivi – che progressivamente, andranno a comporre il P.E.B.A. da estendere, nel tempo, all’intero territorio comunale.”

Il Comune di Formia è stato infatti destinatario di un contributo economico, conseguente alla cosiddetta Norma Fraccaro del 14 maggio 2019, grazie al quale si potrà redigere un primo PEBA pilota. “Nell’ambito di tale contributo di 130.000 Euro, oltre che redarre il P.E.B.A. menzionato, si potrà realizzare in concreto l’abbattimento delle barriere architettoniche in particolare nel tratto che va dalla Stazione ferroviaria sino ad arrivare alla Stazione Marittima del Molo Vespucci, permettendo altresì di riqualificare il tratto di marciapiede che va dalla Stazione sino a Via XXIV Maggio lato monte, particolarmente degradato ormai da diversi anni, consentendo altresì di compiere un percorso completo senza barriere architettoniche, in tale asse stradale che costituisce viabilità primaria ad alta frequentazione.”

Particolare soddisfazione viene espressa dall’ssessore Mazza in quanto “prende forma e sostanza attraverso atti concreti, l’impegno preso nel corso della audizione presso la “Consulta comunale permanente per le politiche a favore delle persone disabili”, nei confronti di questo necessario e non procrastinabile Piano pianificatorio e programmatorio, posto all’attenzione delle famiglie presenti direttamente dallo stesso Assessorato.”

