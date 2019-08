Terracina, tutto pronto per la “Notte blu” 2019

Terracina – Attesa per la “Notte Blu” 2019 in programma a Terracina lunedì 26 agosto. La seconda edizione della manifestazione, patrocinata e sostenuta dal Comune, che festeggia il conseguimento della Bandiera Blu (per il quinto anno consecutivo), prenderà il via alle ore 20 in piazza Garibaldi con un incontro pubblico tra Amministrazione, i vertici degli enti che si occupano della gestione dei servizi, associazioni ambientaliste e cittadini.

Dopo lo spazio informativo inaugurale sarà la volta della grande musica, dello spettacolo e della comicità. Nelle piazze Garibaldi, Mazzini, Repubblica, Ennio Palmacci e Santa Domitilla, dalle 21,30 si esibiranno band affermate come i Muiravale Freetown, Radio Fillmore, Charry Waves, Rino Gerard Band, Pneuma Band. Quindi i comici Forlenzo egli Arteteca presentati da Elisabetta Gregoracci in piazza Mazzini, mente il truck di Radio Globo farà una tappa del suo Summer Tour in piazza della Repubblica.

Il vicesindaco Roberta Tintari si dice “sicura di una bella serata di festa e sano divertimento. Lo scorso anno si svolse tutto in assoluta serenità e allegria, i due elementi che vorrei sempre vedere nella nostra città. Abbiamo voluto fortemente questo evento perché pensiamo che sia giusto e bello che Terracina celebri un risultato straordinario come quello della Bandiera Blu, un riconoscimento che richiede l’impegno e la condivisione di tutti ogni giorno”.

L’assessore all’Ambiente Emanuela Zappone esprime “soddisfazione per questa serata dal profondo significato. Sul palco di piazza Garibaldi sarà ospite il Presidente della FEE-Italia Claudio Mazza e i vertici degli enti protagonisti della gestione dei servizi, operatori turistici e associazioni ambientaliste per discutere sul tema ‘Bandiera Blu: acque, rifiuti, mobilità e servizi turistici. #viviAmoTerracina’. Poi via libera alla festa e al divertimento con la buona musica e il grande cabaret, ricordando a tutti di dare il buon esempio e utilizzare i portarifiuti dislocati nelle piazze e nelle strade, osservando la raccolta differenziata e non abbandonando rifiuti in giro. Celebriamo la nostra bellezza e la nostra pulizia”.

Barbara Cerilli, assessore al Turismo, sostiene “che le grandi manifestazioni sono ormai di casa a Terracina, una città che sta dimostrando di avere una straordinaria capacità di superare le difficoltà e offrire ai propri cittadini e ai turisti eventi di alto livello. La Bandiera Blu è una plastica rappresentazione del lavoro che abbiamo svolto in questi anni per innalzare la qualità del turismo, ma dobbiamo proseguire con un impegno ancora lungo e gravoso per migliorare sempre più. In questo chiediamo la collaborazione di tutti affinché Terracina sia una meta sempre più ambita per un turismo di livello”.

La delegata ai Grandi Eventi, Sara Norcia, ha seguito per conto dell’Amministrazione l’organizzazione coadiuvando e rapportandosi con la Ares Eventi: “Allestire un evento del genere è molto impegnativo perché le piazze e gli artisti sono veramente tanti. Ringrazio la Ares Eventi per la professionalità e l’entusiasmo messi in campo in questa organizzazione e gli Uffici comunali che si sono adoperati per consentirne lo svolgimento. Terracina vive una straordinaria fase di visibilità turistica e artistica, risultati che si ottengono grazie alla rinnovata vitalità di aziende locali, associazioni e cittadini e alla collaborazione delle istituzioni. Attendiamo con entusiasmo questa serata da vivere tutti insieme e che – conclude la nota – presenterà Terracina ancora una volta con la sua veste più bella”.

