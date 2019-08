2026, non solo le Olimpiadi Invernali, anche i Giochi del Mediterraneo

Il Faro on line – Anche se la bufera nello sport italiano non si placa in questi giorni, dopo l’approvazione della Riforma dello Sport da parte del Senato, prima della caduta del Governo dei giorni scorsi, lo sport va avanti. E in attesa di conoscere gli esiti di una situazione complicata, tra Coni, Cio e Governo italiano, proprio l’Italia si vede assegnata un’altra importante manifestazione.

I Giochi del Mediterraneo si svolgeranno a Taranto proprio durante l’anno olimpico azzurro. A febbraio del 2026 ecco i Giochi Invernali a Milano e Cortina e poi a giugno, sei mesi dopo, ci saranno i Giochi ancora, ma del Mediterraneo, estivi: “Si tratta di un nuovo e importante riconoscimento per il Paese e in particolare per il mondo sportivo che fa riferimento al Coni e che è apprezzato all’estero per le capacità mostrate nell’organizzare grandi eventi – ha detto Malagò all’Ansa – lavorando insieme, facendo squadra, abbiamo dimostrato ancora una volta di saperci giocare le nostre carte. Con soddisfazione e orgoglio posso affermare che l’Italia vivrà un 2026 da assoluta protagonista sul palcoscenico dello sport mondiale”.

Sono conosciuti gli eccellenti documenti di candidatura dell’Italia. Competenti e strategicamente utili. A basso costo come invita a fare l’Agenda 2020 del Comitato Olimpico Internazionale. Il Governo metterà solo 100 milioni di euro, su 290 totali di spese. Taranto ha già i suoi numerosi impianti che saranno solo riqualificati. Due dovranno essere eretti. E il coinvolgimento delle altre province pugliesi donerà a tutto il Sud Italia sviluppo e lavoro. Eredità fondamentali per l’assegnazione di eventi sportivi.