Formia tra turismo e polemiche: tornano “Le notti di Cicerone”

Formia – Tornano. Chi? Le “famose” Notti di Cicerone a Formia, la cui ultima edizione, nel 2012, fu un successo di pubblico.

Volute dall’amministrazione del compianto Michele Forte e messe, poi, nel cassetto, dall’ultima targata Bartolomeo, ieri, attraverso la conferenza stampa di presentazione, la Giunta civica di Paola Villa, tenendo fede a una promessa fatta al suo insediamento, le ha ripristinate, pur in mare di polemiche.

La kermesse dedicata a Cicerone e alla promozione turistica della storia della città, infatti, prenderà il via il prossimo 4 settembre e durerà 5 giorni, concludendosi, quindi, l’8 settembre.

5 giorni in cui, nel segno della continuità dei successi passati, si spera che Formia, con tutte le sue bellezze, possano tornare a risplendere. In tal senso, l’assessore al turismo Kristian Franzini ha voluto precisare: “Ci è sembrato giusto riprendere questo percorso, correndo anche il rischio di commettere qualche errore, che, speriamo di correggere nelle edizioni a venire.

Si tratta di una manifestazione che andava ripresa, anche se, al momento, lo stiamo facendo con fondi – 90mila euro, tutti presi dal bilancio comunale – sicuramente non paragonabili a quelli del passato e con la collaborazione di molte associazioni locali.”

E, ancora, per quanto riguarda la polemica relativa al marchio già registrato da un privato: “Abbiamo appurato che, in realtà, non esiste alcun marchio con questo nome – “Le Notti di Cicerone” – , anzi, provvederemo a farlo noi.” Sul tema, ha concordato anche il Sindaco, che ha affermato: “Le Notti di Cicerone sono e devono restare della città. Quella del marchio, è una polemica primitiva e puerile.”

Ma che cos’è, davvero, questa manifestazione per l’amministrazione Villa? “Qualcuno – ha detto il Sindaco – afferma che stiamo tornando al passato, ma noi sosteniamo che le cose che sono un arricchimento per la città vanno riprese e migliorate.”

Un volano, quindi, per il turismo, che passa attraverso un’operazione di marketing che è già cominciata: alcuni video di presentazione dell’evento, infatti, sono già stati lanciati sia sui “social canonici” che su altre piattaforme, specialmente del circuito romano.

Un’operazione che vuole far sì che i formiani si riapproprino dei propri siti storici, e che i turisti, invece, ne possano godere tanto da portare a casa un ricordo tale da voler diffondere il nome di Formia, che per l’evento, sarà suddivisa in ben 14 parchi tematici.

Infine, il premio Cicerone: sarà consegnato ad Arpino, città natale del protagonista dell’evento e già gemellata con Formia, perché, come sottolineato dall’assessore alla cultura Trillino “questa manifestazione sia non solo veicolo di conoscenza, ma anche di scambio.”

