Giannetti e Matrogiovanni, il Ladispoli batte il Santa Marinella 2 a 0

Ladispoli – Buona prova della formazione di Mister Zeoli nella tappa di avvicinamento al campionato.

La formazione rossoblu infatti ha terminato 2 a 0 l’amichevole contro il Santa Marinella. Nella sfida il tecnico ha provato varie soluzioni in vista del prossimo impegno in campionato contro il Trastevere.

I gol sono arrivati uno per tempo, ad aprire le marcature con un’incursione in area è stato Giannetti, nella ripresa invece l’altro centrale di difesa Mastrogiovanni insaccava incornando di testa la rete del 2 a 0 definitivo. La comitiva rossoblu dopo la pausa domenicale tornare a lavorare al Sale da lunedì per preparare il debutto in campionato.

(Il Faro on line)