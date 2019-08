Fine settimana con diversi interventi per la Protezione civile Volontari Vigilanza Ambientale (VVA) di Latina, in ausilio ai Vigili del Fuoco. Il primo intervento sabato a Fondi, nella zona di via Gegni, per un rogo di sterpaglie. Il secondo oggi, a Itri, nella zona del Monte Redentore.

Per fortuna tutti gli interventi non sono stati particolarmente impegnativi, ma il rischio che folate di vento possano alimentare le fiamme nelle zone boschive, fino ad arrivare alle case sparse, è sempre alto.

Va sempre sottolineato l’impegno dei volontari, che anche nei fine settimana di agosto utilizzano il proprio tempo in difesa della collettività.