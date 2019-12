Ostia, bimba di un anno rischia di annegare nella vasca di casa

Ostia – Una bimba di un anno è ricoverata sotto osservazione in Pediatria dell’ospedale Grassi dopo il salvataggio fatto dai medici del pronto soccorso: la piccola ha rischiato di annegare nella vasca da bagno di casa.

L’allerta è scattato poco prima delle ore 17,00 di oggi, domenica 25 agosto. All’Ares 118 è arrivato il grido d’aiuto della mamma di una bambina di un anno d’età che riferiva che la piccola era scivolata nella vasca da bagno piena d’acqua e che era rimasta senza respirare per un tempo indeterminato.

L’auto medica con il personale dell’ambulanza hanno stabilizzato la piccina, quindi l’hanno accompagnata al pronto soccorso del Grassi dove è stata classificata in codice rosso con diagnosi di sindrome da sommersione. Secondo le prime indiscrezioni non sarebbero state necessarie pratiche rianimatorie ma la situazione si è mostrata subito in tutta la sua drammaticità. La freddezza e la competenza dei medici è stata premiata dalla stabilizzazione della piccola che , nonostante la prognosi resti riservata, è stata ricoverata in osservazione presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Ostia.