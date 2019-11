Sabaudia, al via “International World Beer Festival”

Sabaudia – La nona tappa de :”L’international World Beer Festival” uno dei più importanti eventi nazionali dedicati alla birra, sarà a Sabaudia (LT) in piazza Circe, da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre 2019 (giovedì 18 -24 – venerdì, sabato e domenica dalle ore 12 alle 24).

Con il Patrocinio del Comune, al via a quattro giorni di festa in piazza con le migliori birre italiane e straniere, alcuni trucks che prepareranno dell’ottimo cibo da strada da gustare all’aperto, tutto nell’ambito della festa di fine estate organizzata dal Comune di Sabaudia. Domenica 1 settembre , la sera , il saluto all’estate che se ne va, con lo spettacolo dei fuochi d’artificio in un’atmosfera unica come quella di Sabaudia.

Il Festival è un importante circuito nazionale all’aperto, dove la protagonista a 360° gradi sarà la birra, un vero e proprio giro del mondo in un boccale, giunto alla seconda edizione dopo il grande successo del 2018 con oltre 3 milioni di persone presenti in tutte le piazze d’Italia in cui il tour è approdato.

Birre importanti, produzioni che provengono da tutto il mondo, Irlanda, Inghilterra , Scozia , Argentina, Stati Uniti, Cecoslovacchia , Spagna , Germania , Giappone , Australia , Spagna , Germania , Giappone e Australia, verranno servite negli stand predisposti, allietando nelle tre giornate chi vorrà sorseggiare, all’aperto, i gusti più diversi delle birre presenti.

All’interno de” International World Beer”, possiamo trovare oltre 200 etichette di birra accompagnate da truck 5 specializzati nella cucina tipica italiana e mondiale.

Molto attenta da parte degli organizzatori la scelta delle etichette, portando, nel Festival, alcuni dei migliori birrifici al mondo, tra i quali spiccano: Founders, Nittenaver, Harbor, Tempest, Birrificio Italiano, Klan Barrique, Jacob, Thonbridge, Rogue e tanti altri. Importante sarà anche la presenza di birre italiane , artigianali e non, che mostreranno le varietà prodotte nel nostro territorio nazionale.

La birra artigianale made in Italy, sta conquistando un numero crescente di consumatori in Italia e all’estero, dove l’export di birra italiana è aumentato del 144 % in dieci anni.

Le esportazioni, sono stimate in un valore attorno ai 180 milioni di euro nel 2016 con ottimi risultati nei paesi nordici, dalla Germania (+17%) all’Irlanda della Guinness (+8,1%) fino ai pub della Gran Bretagna (+2%).

La nuova produzione artigianale made in Italy, è molto diversificata, con numerosi esempi di innovazione: dalla birra aromatizzata alla canapa a quella pugliese al carciofo di colore giallo paglierino, ma c’è anche quella alle visciole, al radicchio rosso tardivo Igp o al riso.

Il Tour dell’International World Beer Festival nella sua seconda edizione, dopo l’importante appuntamento di Sabaudia farà tappa a Pisa il 6-7 -8 settembre e a San Severino Marche il 12 -13-14-15 settembre.

(Il Faro online)