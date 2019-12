Latina – Il fuoco ha lambito le case, si è avvicinato a una fabbrica di vernici e ha costeggiato un canile. Poteva essere una tragedia ambientale quella innescata oggi pomeriggio da un incendio scoppiato sulla via Bassianese.

Per la precisione, il rogo si è sviluppato nell’area compresa fra MondoConvenienza sulla sr156 e il centro addestramento Cani di Via Bassianese. Le fiamme – come detto . sono arrivate fino ai confini del canile e delle case, ma è stato contenuto dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione civile dei Volontari Vigilanza Ambientale.

Foto 2 di 2



Lì vicino c’è anche una fabbrica di vernici, sempre sulla Bassianese, ma le fiamme non l’hanno coinvolta. Ci sono volute però diverse ore per avere ragione delle fiamme. L’intervento, infatti, ha avuto inizio alle 17 circa ed è terminato verso le ore 20.

(Il Faro on line)