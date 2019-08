Vis Artena, presentato lo squadrone per la prossima Serie D

Il Faro on line – E’ stata presentata venerdì 24 agosto 2019, la rosa della prima squadra della Vis Artena, che si sta preparando per affrontare la stagione 2019/2020 del campionato nazionale di Serie D.

Presso la sala consiliare del Comune di Artena all’interno dell’ex Granaio Borghese, gremita di persone per l’occasione, i vertici societari hanno annunciato gli obiettivi stagionali e presentato ai giornalisti e al pubblico la rosa della prima squadra e la nuova maglia da gioco. Il presidente Alfredo Bucci, il direttore generale Cristian Calabrese, il direttore tecnico Roberto Matrigiani, il direttore sportivo Andrea Angelucci, affiancati dal sindaco di Artena Felicetto Angelini, hanno dettato le linee guida stagionali: fare bene così come lo scorso anno e cercare di migliorare. Mentre, la maglia per la stagione 2019/2020 sarà a bande verticali con i colori cittadini: rosso verde.

Rosa di giocatori arricchita dall’arrivo, pochi minuti prima della presentazione, da Matteo Cericola: ex giovanili Savio, poi Lanciano aggregato in B, poi San Cesareo in D, Teramo, Rieti con la vittoria del Campionato di serie D e una stagione in Lega Pro (serie C) e un terzo posto con la Nazionale Italiana alle Universiadi.

Staff Tecnico

– Stefano Campolo (Allenatore)

– Mauro Pucello (Allenatore in seconda)

– Francesco Frioni (Preparatore Atletico)

– Marco Vari (Preparatore Portieri)

– Fisiosport Center (Fisioterapista in campo Stefano Ciaschi – Responsabile infortunati Glauco Bucci e Gino D’Arano – Riatletizzazione post-infortunio Mattia Velli

– Alfonso De Angelis (Medico)

– Matteo Matrigiani (Team Manager)

– Stefano D’Agui (Magazziniere)

– Luigino Sordilli (Addetto all’impianto)

– Gino Centofanti (Addetto all’impianto)

Portieri

– Umberto Basile 2000 (Piacenza primavera)

– Lorenzo Manni 2000 (Aprilia)

Difensori

– Marco Paolacci (Albalonga)

– Riccardo Martorelli (Ostia Mare)

– Alessandro Montesi (Vis Artena)

– Alessandro Gori 1999 (Paganese)

– Davide Cataldi 2001 (Sudtirol)

– Gabriele Cococcia 1999 (Cassino)

– Gabriele Testa 2001 (Anagni)

– Andrea Ferrigno 2001 (Cosenza)

– Natil Cristini 1999 (Vis Artena)

Centrocampisti

– Ruggero Panella (Vis Artena)

– Piergiorgio Sabelli (Vis Artena)

– Michael Fibiano 2001 (Turris)

– Francesco Chinappi 2000 (Trastevere)

– Fabio Sagaj (Pianese)

– Andrea D’Angeli 2000 (Frosinone)

– Lorenzo Pace (Chiusi)

– Gabriele Scorzoni 2001 (Frosinone)

Attaccanti

– Matteo Prendelli (Anzio)

– Roberto Afonso Delgado (Unipomezia)

– Gianmarco D’Alessandris (Arce)

– Antonio Pagliaroli (Vis Artena)

– Antonio Santarpia 2000 (Benevento primavera)

– Gianmarco Tocci 2001 (Lupa Roma)

– Valerio Vinella 2002 (Arzachena)

– Vincenzo Ciotoli 2000 (Sanremese)

– Matteo Cericola (Rieti)