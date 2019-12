Hair care routine bio per capelli normali con MaterNatura

MaterNatura (leggi qui), brand specializzato nella cura dei capelli e della pelle, crea dei prodotti totalmente privi di sostanze potenzialmente dannose, attraverso un metodo di produzione biologico che considera l’intero ecosistema agricolo salvaguardando l’ambiente, le persone, il benessere degli animali e lo sviluppo rurale. Scopriamo oggi quali prodotti sono specifici per una bio routine per i capelli normali (leggi qui).

Lo shampoo capelli normali

Lo Shampoo Capelli Normali all’ Ibisco protegge ed idrata i capelli normali, contrastando e prevenendo l’invecchiamento precoce della cute. E’ un prodotto ideale per chi ha una cute né particolarmente secca né eccessivamente grassa, e contiene un condizionante che addolcisce i capelli e li stressa meno al momento del lavaggio. Questo shampoo contiene l’Estratto di Fiori di Ibisco dalle proprietà antiossidanti, nutritive ed idratanti, l’Estratto di Tè rosso e di Ribes che combattono i radicali liberi svolgendo un’azione antiinfiammatoria e foto-protettiva, ed il Fieno Greco che contrasta la caduta dei capelli, rendendoli più forti, luminosi e corposi.

La crema disciplinante

La Crema Disciplinante Capelli Normali all’ Altea ad azione anti-umidità, è una crema per lo styling che non necessita di risciacquo, e dona un effetto anti-crespo proteggendo i capelli dall’ umidità. E’ un prodotto pensato per trattare i capelli trattati, decolorati, crespi, porosi o molto secchi, che dopo le prime applicazioni appariranno visibilmente più nutriti, morbidi e lucidi. Questa crema contiene gli Estratti di Orzo e Luppolo che contrastano l’invecchiamento precoce dei capelli, l’Estratto di Altea che dona loro idratazione e morbidezza, la Camomilla e l’Ortica che leniscono la cute, e gli Oli vegetali che riparano e rinforzano la cuticola del capello.

Il fluido bifasico

Il Fluido Bifasico Capelli Lisci ai Fiori di Fico d’India è un fluido termo-attivo che districa i capelli rendendoli lisci sin dall’ attaccatura. E’ un prodotto destinato a tutti i tipi di capelli, poiché li protegge dal calore del phon o della piastra, rendendoli setosi e contrastando l’effetto dell’umidità. Si deve agitare bene il flacone prima dell’uso, si versa qualche goccia del prodotto sul palmo delle mani, e le si passa delicatamente tra i capelli concentrandosi in particolar modo sulle lunghezze e sulle punte, evitando le radici. Dopo averlo applicato, si prosegue con l’ asciugatura o l’acconciatura, e lo si può applicare sui capelli bagnati in quanto ne faciliterà la messa in piega, oppure sui capelli asciutti per combattere l’elettricità della spazzola e del phon.

(Il Faro Online)