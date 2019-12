Civitavecchia, droga e reati: arrestati due africani

Civitavecchia – I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, la scorsa sera, 25 agosto 2019, hanno arrestato due persone, rispettivamente per il reato di resistenza e minaccia a P.U. e in esecuzione di Ordine di Custodia Cautelare.

In particolare, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Civitavecchia Principale hanno fermato un cittadino nigeriano, dimorante a Civitavecchia, destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dall’Autorità Giudiziaria di Bologna per reati inerenti gli stupefacenti.

I militari pertanto hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo dove gli è stato notificato il provvedimento e contestualmente è stato arrestato. Nel corso dell’attività i militari hanno notato che lo stesso era in compagnia di un altro uomo, originario del Ciad, il quale è stato sorpreso mentre era intento a consumare hashish.

Per sottrarsi al controllo e guadagnare la fuga ha spintonato i militari ma è stato prontamente bloccato e immobilizzato dai militari.

I due sono stati successivamente accompagnati in Caserma dove al termine degli accertamenti, sono stati entrambi arrestati: il nigeriano in esecuzione dell’ordine di custodia cautelare in carcere è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Civitavecchia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, mentre l’altro è stato dichiarato in arresto per il reato di resistenza e violenza a P.U. e trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia.

(Il Faro online)