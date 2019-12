Fiumicino – “Il fenomeno degli abbandoni è oramai un problema che affligge costantemente la nostra località, dobbiamo combattere in ogni modo questo palese senso di inciviltà imperante. Lo facciamo per noi, per i nostri figli e per la nostra città”.

Lo afferma Alessandro Spagnolo, presidente del Comitato Fare Focene, che ha organizzato una raccolta straordinaria itinerante di rifiuti abbandonati in strada.

“Abbiamo bisogno di videosorveglianza – prosegue Spagnolo in una nota – e di una costante vigilanza da parte degli organi competenti. Puntualmente vengono effettuate segnalazioni all’Assessorato all’Ambiente il quale nei tempi previsti invia mezzi e uomini per la raccolta, ciò nonostante ci ritroviamo nella medesima situazione a distanza di pochi giorni.

È ora di dire Basta! L’iniziativa di raccolta itinerante dei sacchi abbandonati organizzata domenica dalle ore 19 ben oltre le 23, ha visto in prima linea i membri del Comitato Fare Focene con le proprie autovetture, coadiuvati da cittadini stufi di subire tale incresciosa abitudine.

A fine serata si sono contati circa 60 sacchi di cui molti ricompattati che sono stati di volta in volta conferiti presso l’isola ecologica mobile in servizio presso Via Dei Polpi. Un ringraziamento doveroso per quanto fatto in cosi poco tempo va ai nostri volontari sempre presenti e a chi si è aggregato durante raggiungendoci nei luoghi ove il fenomeno risultava di difficile gestione.

“È stata una lunga serata – conclude Spagnolo – ma siamo soddisfatti di quello che è stato fatto per la nostra comunità. Il passo successivo sarà quello di chiedere con ancor più insistenza maggiori controlli e pene esemplari per chi non rispetta il prossimo e il territorio che è parte comune da tutelare”.

(Il Faro on line)