Il Faro on line – Era cominciata in salita la partita per i Leoni di Trastevere. Grandi avversari quelli della Team Nuova Florida che hanno portato la squadra di Mister Perrotti fino ai calci di rigore.

Nel debutto di ieri pomeriggio in Coppa Italia, gli amaranto hanno passato poi il turno grazie ad una splendida e utile doppietta di Davide Lorusso che ha accorciato le distanze e poi grazie al risultato di 7 a 6 a favore ai calci di rigore. E ha fatto gioire i padroni dello Stadium.

Era la Nuova Florida ad aprire le marcature con Ferrari. Al 12’ del primo tempo gli ospiti gioivano di fronte ad un capiente pubblico presente. Poi aumentavano le distanze al 33’ con Calisto. A causa di una sfortunata autorete dei romani. Solo due minuti però sono passati dalla reazione dei Leoni. Al 35’ era il bomber Lorusso ad accorciare fiato e punteggio. Era sempre poi lui ad agguantare il pareggio al 23’ della ripresa. Doppietta allora del Trastevere che conquistava i calci di rigore.

Non sono bastati dunque i 90 minuti per decidere la sfida di Coppa Italia. E tutti sul dischetto. Montella e Alfonsetti sbagliavano per la Nuova Florida e Marco Neri siglava il gol della vittoria per il Trastevere, allungando in tabellino per 7 a 6.

Foto : Trastevere Calcio Facebook