Formia, occupavano abusivamente area demaniale, 2 le denunce

Formia – Due le denunce per occupazione abusiva di demanio marittimo e sequestro delle attrezzature balneari per una coppia di Formia, lei 63enne e lui 72enne. Scoperti ieri mattina, a seguito del blitz dei carabinieri della motovedetta cc 816 nell’ambito di attività di controllo delle zone portuali e degli arenili.

I militari hanno individuato su di un’area demaniale dei tubi in plastica, in modo da non essere visibili ad eventuali controlli, impiantati nella sabbia della spiaggia libera al fine di occuparne una porzione e predisporre una modalità per poter posizionare in via esclusiva le attrezzature da spiaggia. Accatastati sull’arenile, in differenti cumuli, attrezzature da spiaggia consistenti in aste porta ombrelloni, ombrelloni e lettini da spiaggia, al di fuori della superficie di metri quadri concessa alla coppia, occupando di fatto il suolo demaniale, costituendo ostacolo all’utilizzo pubblico e al libero impiego degli arenili da parte dei bagnanti.

Le attrezzature da spiaggia, consistenti in 72 tubi dell’altezza di 60 centimetri, 22 aste porta ombrelloni, 46 ombrelloni e 30 lettini da spiaggia, sono stati sottoposti a sequestro.

(Il Faro on line)