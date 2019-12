Montalto, aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2019/2020

Montalto – L’amministrazione comunale di Montalto informa che sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia comunali, statali, primarie e secondarie di primo grado.

Il servizio è attivo dal primo giorno di scuola (16 settembre) e fornito per l’intera durata dell’anno scolastico, che comprende una corsa giornaliera di andata e una di ritorno. E’ previsto anche un servizio di trasporto riservato ad alunni diversamente abili.

“La giunta comunale – spiega la delegata alla Pubblica Istruzione Emanuela Socciarelli – a fronte di una sentenza della Corte dei Conti per la quale il servizio non può essere più gratuito, ha scelto ancora una volta di venire incontro alle famiglie applicando la tariffa minima consentita. L’utente potrà scegliere di usufruire del servizio per la metà o per tutta la durata dell’anno scolastico.”

La quota di compartecipazione per gli utenti potrà essere pagata in una unica soluzione o tramite due versamenti. I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito internet del Comune di Montalto di Castro – area Servizi/Pubblica Istruzione/trasporto scolastico, oppure reperibili presso lo Sportello Servizi Sociali/Pubblica Istruzione.

Le domande di iscrizione al servizio per l’anno scolastico 2019/2020 dovranno essere inviate entro il 12 settembre 2019 con le seguenti modalità: a mano in orario e nei giorni di apertura al pubblico allo sportello Servizi Sociali/Pubblica Istruzione; tramite email all’indirizzo pubblica istruzione@comune.montaltodicastro.vt.it (allegando la scansione del modulo firmato, la ricevuta di pagamento e di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità); tramite Pec all’indirizzo: servizisociali.comune.montaltodicastro@legalmail.it.

