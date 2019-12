Movida a Ponza, 4 le denunce per disturbo della quiete pubblica

Ponza – Diffondevano musica ad alto volume nel cuore della notte, per questo, a Ponza, 4 persone sono state denunciate dai carabinieri. Non solo. Gli agenti hanno eseguito il sequestro della strumentazione musicale in un’attività commerciale del luogo.

Una 27enne, una 33enne, un 32enne e un 46enne nel ruolo del dj, sono stati accusati di disturbo della quiete pubblica e commercio sulle aree pubbliche senza alcuna autorizzazione.

I carabinieri hanno, inoltre, sanzionato altri 4 esercizi commerciali del posto per aver somministrato bevande sulla pedana installata sul suolo demaniale e, 2 locali, anche per aver violato l’ordinanza comunale, usando musica amplificata oltre l’orario consentito.

(Il Faro on line)