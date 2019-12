Ostia X Municipio – “Abbiamo effettuato un sopralluogo presso l’ex Colonia Vittorio Emanuele e sulla spiaggia degli sposi. Nonostante quasi un anno fa sia stato votato un documento di Consiglio che dà indirizzo al Presidente di procedere con l’iter di sgombero e di ristrutturazione della parte occupata della struttura, non ci risultano siano stati compiuti passi in tal senso.”

“Abbiamo presentato un’interrogazione (clicca qui) per capire se l’atto sia rimasto sulla scrivania o se si sia almeno provveduto a coinvolgere chi di competenza per trovare una soluzione. Nel frattempo la spiaggia degli sposi sarà proprio lì davanti e non ci sembra il massimo, ci chiediamo come mai non si sia prima provveduto a rendere l’area più dignitosa. Quel tratto di marciapiede del lungomare è stato, per tutta l’estate, colmo di sabbia e di sporcizia, ci auguriamo che si provveda almeno alla pulizia.”

“In più ci giunge notizia che non sia ancora arrivato il personale di supporto per il nuovo servizio dei matrimoni sulla spiaggia, che partirà a Settembre, è pronta un’interrogazione anche su questo. Come potranno gli uffici, già in difficoltà per carenza di risorse umane, procedere in così breve tempo? Come sempre zero programmazione da parte del M5S!”

Lo dichiara in un Comunicato Stampa Mariacristina Masi (FdI) Consigliere Municipale

(Il Faro online)